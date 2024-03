Unfall bei Burscheid Fehlende Rettungsgasse auf der A1 behindert Rettungskräfte

An der Unfallstelle stellten die Einsatzkräfte dann fest, dass insgesamt fünf Fahrzeuge in den Unfall involviert waren und dass vier Personen dabei verletzt wurden. Vier weitere Personen, die ebenfalls von dem Unfall betroffen waren, blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte setzten zudem hydraulische Geräte ein, um einen Verletzten aus seinem Auto zu befreien. Die vier Verletzten wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Strecke war für die Dauer des Einsatzes gesperrt und die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.