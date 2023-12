Sturz am Calmont-Klettersteig 85-Jähriger verunglückt tödlich beim Wandern an der Mosel

Ein 85 Jahre alter Wanderer ist am Calmont-Klettersteig bei Bremm an der Untermosel (Landkreis Cochem-Zell) einen steilen Abhang hinuntergestürzt und gestorben. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem tragischen Unglücksfall aus, wie diese am Freitag mitteilte. Die Ermittlungen sind nach dem Sturz am Mittwoch aber noch nicht abgeschlossen.