Glückwünsche in Talkshow Carolin Kebekus ist zum ersten Mal schwanger

Wie das Leben der Eltern mit zwei aufstrebenden Komikern gewesen sein muss, stellte sich Böttinger im Anschluss vor. "Was um Himmels willen haben die Eltern mit euch durchgemacht? Wart ihr nur albern? Wart ihr nur Witze am erzählen, Spökes am machen?" Darauf antwortete Carolin: "Also für meinen Teil kann ich sagen: ja." Carolin und David Kebekus spielen derzeit gemeinsam in der Geschwister-Show "Wir gegen die!" bei ProSieben.