Chaos in Köln/Bonn : Star-DJ vergleicht Flughafen-Warteschlange mit Handyspiel „Snake“

Am Wochenende bildeten sich am Flughafen Köln/Bonn wieder lange Schlangen. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Köln Auch Prominente sind vor dem Chaos am Flughafen Köln/Bonn offenbar nicht gefeit: Am Wochenende musste sich der britische DJ Joel Corry in die lange Schlange der Wartenden einreihen. In einem TikTok nahm er es mit Humor.

Am Wochenende brauchten Reisende am Flughafen Köln/Bonn wieder mal gute Nerven - und viel Zeit: Da es abermals massive Probleme mit der Abfertigung von Gästen gab, bildeten sich vor den Sicherheitsbereichen des Flughafens lange Schlangen, die bis nach draußen vor die Terminals reichten. Zu den Betroffenen zählte offenbar auch der britische Star-DJ Joel Corry. Auf einem TikTok hielt der „Head and Heart“-Produzent die scheinbar nicht enden wollende Schlange im Flughafen fest, die er als längste Flughafenschlange in der Geschichte bezeichnete: „Ich habe so etwas nie in meinem Leben gesehen“, so Corry in dem TikTok.