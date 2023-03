Royaler Besuch König Charles III. trägt sich ins Goldene Buch Berlins ein

„Ich möchte ihn sehen, weil es sein erster offizieller Auslandsbesuch als König ist“, sagte eine Britin am Hotel Adlon. „Ich bin kein großer Fan der Monarchie, aber das erscheint mir doch eine große Sache zu sein.“ Am Wittenbergplatz stand der 14-jährige Leo mit seiner Großmutter am Absperrgitter, als Charles in seinem Bentley heranrollte. „Schon cool“, sagte Leo. „Da erinnert man sich bestimmt lange dran.“ Und was ist das Besondere daran? „Dass man ihn wahrscheinlich nur dieses eine Mal sehen wird.“