Bank bringt Pfundnoten in Umlauf König Charles III. ziert die neuen Scheine

London · Die Bank von England bringt gegenwärtig neue Pfundnoten in Umlauf. Sie werden König Charles III. zeigen. Das ist kein ganz so banaler Vorgang, weil auf vieles zu achten ist. Und was passiert mit den Geldscheinen, auf denen Queen Elizabeth II. abgebildet ist?

28.02.2024 , 05:00 Uhr

Gedruckt sind sie bereits: Am 5. Juni kommen die neuen Pfundnoten mit dem Konterfei von König Charles III. in Umlauf. Foto: Bank of England

Von Susanne Ebner

Elizabeth II. erschien zum ersten Mal auf einer Banknote, als sie noch gar nicht Königin war. Das war im Jahr 1935 und die Britin gerade acht Jahre alt. Ihr Porträt wurde damals auf die kanadische 20-Dollar-Note gedruckt. Ein ungewöhnlicher Schritt, schließlich war sie zu diesem Zeitpunkt nicht einmal die reguläre Thronfolgerin. In ihrem Heimatland wurde die Monarchin dann erstmals im Jahr 1960 auf einer Ein-Pfund-Note verewigt. Es war der erste Geldschein der Bank of England mit dem Porträt eines Monarchen überhaupt.