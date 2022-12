Schauspielerin : Charlize Theron: Töchter wissen nicht genau, was sie macht

Die Schauspielerin Charlize Theron kommt zur Charlize Theron Africa Outreach Project 2022 Block Party in den Universal Studios Hollywood in Universal City, Kalifornien. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Los Angeles Die 47-Jährige hat zwei Töchter. Die beiden verstehen aber noch nicht die Prominenz ihrer Mutter.

Die Schauspielerin Charlize Theron (47, „Monster“) muss sich nach eigenen Angaben manchmal bei ihren Töchtern für ihre Arbeit rechtfertigen. „Sie denken: Wir wissen, dass du arbeitest, aber wir wissen nicht zu hundert Prozent, was du tust“, sagte die in Südafrika geborene Oscarpreisträgerin über die sieben und zehn Jahre alten Mädchen.

Ihre jüngere Tochter gehe davon aus, dass sie nicht in der Lage sei, einen Arbeitsplatz zu behalten, erklärte Theron. Die Ältere weise sie beim Anblick ihrer Werbeplakate zurecht. „Wir laufen durch einen Flughafen und sie sagt: "Oh mein Gott, du bist auf einer verdammten Wand ohne Oberteil, Mama. Das ist so peinlich!"“ Sie entgegne ihrer Tochter dann in gespielter Entrüstung: „Damit werden wir mal dein College bezahlen!“, erklärte Theron. „Aber tief in mir will ich nur, wie jede Mutter, die beiden verdammt nochmal beeindrucken.“