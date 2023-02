Erdbeben : Chef des Uno-Ernährungsprogramms: Lage „apokalyptisch“

Antakya in der Türkei gehört zu den Orten, die bei den verheerenden Beben am 6. Februar besonders stark zerstört worden sind. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Antakya Eine Delegation der Uno hat sich die völlig zerstörte Stadt Antakya angesehen - und sich entsetzt gezeigt. David Beasley nennt die Lage „apokalyptisch“.

Der Direktor des Welternährungsprogramms (WFP), David Beasley, hat sich angesichts der Zerstörung im Erdbebengebiet in der Türkei erschüttert gezeigt. „Das ist völlig unglaublich“, sagte Beasley in einem Video, das ihn in Antakya zeigt und das er bei Twitter teilte.