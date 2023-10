Panne bei Bekanntgabe Chemie-Nobelpreis für drei Quantenpunkt-Forscher

Der 78-jährige Alexei Ekimov, geboren in der ehemaligen Sowjetunion, konnte in den frühen 80er Jahren größenabhängige Quanteneffekte in farbigem Glas zeigen, wie die Nobelstiftung mitteilte. Einige Jahre später habe dann der heute 80-jährige US-Amerikaner Louis Brus von der Columbia University in New York erstmals diese Effekte bei Partikeln gezeigt, die sich frei durch eine Flüssigkeit bewegten.