Der Fall Chiara Ferragni Warum Italiens Top-Influencerin Ärger mit der Justiz hat

Dies ist die Geschichte von drei Frauen. Die erste, Chiara Ferragni, hat mit Instinkt ein Imperium geschaffen. Die zweite, Selvaggia Lucarelli, Journalistin und ebenfalls eine Königin in den sozialen Netzwerken, hat das problematische Geschäftsmodell von Italiens berühmtester Influencerin aufgedeckt. Und dann wäre da noch die dritte, Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin. Ihr Kabinett wird an diesem Donnerstag über den Fall Ferragni beraten – und voraussichtlich Regeln aufstellen, die künftig verhindern sollen, was sich in den vergangenen Wochen zu einem Skandal entwickelt hat.