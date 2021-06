Behörden im Großeinsatz : Elefantenwanderung sorgt für Aufsehen in China

Peking Mitte April haben 15 Elefanten ihr Habitat in China verlassen und sind seitdem Hunderte Kilometer gewandert. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft versetzt und sind im Großeinsatz.

Eine umherwandernde Herde von 15 asiatischen Elefanten sorgt derzeit in China für Aufsehen. Die Behörden in der südchinesischen Stadt Kunming wurden laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in „Alarmbereitschaft“ versetzt, nachdem die Tiere in dieser Woche die Stadtgrenze der Millionenmetropole erreicht hatten.