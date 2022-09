Vorfall in China : Mann bei Ernteeinsatz an Pinienbaum mit Ballon abgetrieben

Peking Beim Pinienkernpflücken ist in China ein 40-Jähriger mit einem Wasserstoffballon Hunderte Kilometer abgetrieben worden. Erst zwei Tage später ist der Mann gefunden worden.

Ein Chinese ist beim Pinienkernpflücken mit einem Wasserstoffballon Hunderte Kilometer weit abgetrieben worden. Der Mann habe zusammen mit einem Kollegen am Sonntag in Heilongjiang die Früchte von einem Ballon aus geerntet, meldete das Staatsfernsehen. Dabei habe sich die Befestigung des Ballons am Boden gelöst. Dem Kollegen sei noch der Absprung gelungen, der Mann sei dagegen mit dem Ballon davongetrieben worden. Die Forstbehörde bestätigte den Fall am Donnerstag.