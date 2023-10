200 Gäste zur Feier geladen Wie es Christoph Daum kurz vor seinem 70. Geburtstag geht

Am kommenden Dienstag also wird Daum 70 Jahre alt. Am Freitag darauf veröffentlicht der TV-Sender Sky eine Dokumentation über sein Leben. „DAUM - Triumphe & Skandale“ berichtet von seinen Anfängen als Jugendtrainer des 1. FC Köln, elf Titeln in drei verschiedenen Ländern und dem Kokain-Skandal, der sein Engagement als Bundestrainer im Jahr 2001 verhindert hat. „Klar, einige Dinge hätte ich natürlich gerne ausgelassen. Aber sie gehören zu meiner Vita mit dazu, und dat' nennt man dann Leben“, sagt Daum. Die Kameras begleiten ihn auch während einer Chemotherapie in der Uniklinik Köln. „Dieser Tropf verdeutlicht mir auch immer so ein bisschen unsere Endlichkeit“, sagt er auf dem Krankenbett liegend.