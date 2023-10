Mordfall Claudia Ruf Nur ein DNA-Verweigerer beim Massen-Gentest

Beim aktuellen Massen-Gentest im Mordfall Claudia Ruf hat nur einer der rund 200 Angeschriebenen die Abgabe seiner DNA verweigert. In seinem Fall sei inzwischen ein Gerichtsbeschluss zur DNA-Abgabe erwirkt worden, sagte ein Polizeisprecher in Bonn am Freitag. „Wir sind mit der Quote der Freiwilligkeit sehr zufrieden.“ Verdächtig sei der Mann wegen seiner Verweigerung nicht.