Schauspieler : Colin Farrell hat in zunehmendem Alter mehr Heimweh

Colin Farrell hat in zunehmendem Alter mehr Heimweh

Der irische Schauspieler während der Premiere des Films «The Banshees of Inisherin» in London. Foto: Scott Garfitt/Invision/AP/dpa

Berlin In einem Interveiw verrät er seine wachsende Sehnsucht nach seiner Heimat. Colin Farrell stand kürzlich für einen Film vor der Kamera, der auf einer irischen Insel spielt - der Drehort sei eine Erfüllung gewesen, sagt er.

Früher habe er nicht viel an sein Heimatland gedacht, sobald er es verlassen hatte. „Aber in den vergangenen paar Jahren denke ich immer öfter an mein Zuhause und sehne mich danach, dort hinzukommen.“