Schifffahrt : Containerriese muss im Wattenmeer freigeschleppt werden

Die «Mumbai Maersk» liegt umringt von Schleppern in der Nordsee. Foto: Sina Schuldt/dpa

Wangerooge Seit Mittwochabend sitzt der Containerfrachter „Mumbai Maersk“ im flachen Wasser vor Wangerooge auf Grund. Nur alle zwölf Stunden bei Flut bekommt das Bergungsteam eine Chance. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Der 400 Meter langer Containerriese „Mumbai Maersk“ ist im Wattenmeer der Nordsee auf Grund gelaufen und muss freigeschleppt werden. Dabei setzte das Havariekommando seine Hoffnungen auf das Hochwasser gegen zwei Uhr morgens in der Nacht zum Freitag.

In der Nacht zuvor war ein Versuch gescheitert, den Frachter freizuschleppen. Auch das Hochwasser am Donnerstagmittag fiel zu niedrig aus. Außerdem warte man noch auf leistungsstärkere Schlepper, sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven.