Bonner Haus der Geschichte sichert sich Souvenir : Ein Jahr nach Corona-Urknall in Gangelt

Gangelt Vor einem Jahr wurde Gangelt im Kreis Heinsberg über Nacht bekannt. Die Kleinstadt war einer der ersten Coronavirus-Hotspots. Hier wird weiter daran geforscht, wie das Virus funktioniert. Und das Bonner Haus der Geschichte hat sich ein Souvenir gesichert.

Eine Karnevalssitzung am 15. Februar in dem zu Gangelt gehörenden Örtchen Langbroich-Harzelt gilt als Urknall der Pandemie in NRW. Die beiden Coronakranken hatten daran teilgenommen. Singen, Schunkeln und fehlender Luftaustausch begünstigten Ansteckungen. Zwölf Tage später gab es 20 bestätigte Covid-19-Fälle in dem Kreis an der niederländischen Grenze, etwa Tausend Menschen waren sicherheitshalber in Quarantäne. Dann kam die Wissenschaft: Der Bonner Virologe Prof. Hendrik Streeck untersucht die Verbreitung des Virus in Gangelt, einem der ersten bekannten Coronavirus-Hotspots in Deutschland.