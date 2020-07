Drei Monate nach Ansteckung : Erster deutscher Corona-Patient hat keine Antikörper mehr

Stockdorf Vor sechs Monaten hat sich in Deutschland erstmals ein Mann nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Nun erklärte er, dass er keine Antikörper gegen das Virus mehr in sich trägt.

Ein als erster deutscher Corona-Patient geltender Webasto-Mitarbeiter hat bereits drei Monate nach seiner Ansteckung keine gegen eine erneute Ansteckung schützenden Antikörper mehr in sich getragen. "Seit April habe ich keine neutralisierenden Antikörper mehr", sagte der namentlich nicht benannte Mann in einem von Webasto am Montag veröffentlichten Interview. Von seiner Erkrankung an der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 habe er aber keinerlei Nachwirkungen, er habe "Riesenglück" gehabt.