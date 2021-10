Experten sind skeptisch : Können wir die Corona-Herdenimmunität noch erreichen?

Wenn die Impfquote nur hoch genug ist, können wir Corona ausrotten - so die Grundidee der Herdenimmunität. Expertinnen und Experten sind jedoch unschlüssig, ob der Gemeinschaftsschutz wirklich erreicht werden kann. Zu viele Faktoren sprechen momentan dagegen.

Doch klar ist auch: Ganz egal, ob je Herden- oder Gemeinschaftsschutz geschafft wird, eine möglichst hohe Impfquote ist ein Wert an sich - und kann im Idealfall wie etwa bei den Pocken dazu führen, eine Krankheit weltweit auszurotten.

Je nach Krankheit wird Herdenimmunität früher oder später erreicht

Wie hoch die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung sein muss, ist je nach Krankheit verschieden. So greift laut dem Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) der Herdeneffekt bei Masern erst ab einer Quote von 95 Prozent. Hierzulande haben bei den Kindern zwischen drei und 17 Jahren 93,6 Prozent beide erforderlichen Impfungen erhalten (Stand 2017). Bei Diphtherie kann Gemeinschaftsschutz dagegen schon ab etwa 80 Prozent geimpfter Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. Doch laut RKI lässt nur die Hälfte der Erwachsenen ihren Impfstatus gegen Tetanus und Diphtherie empfehlungsgemäß alle zehn Jahre auffrischen.