Wirkung, Vorteile, Nachteile : Was Sie über den Totimpfstoff Valneva wissen sollten

Arbeiten in einem Labor. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düsseldorf Noch in diesem Jahr könnte in Europa ein erster Totimpfstoff gegen Corona zur Verfügung stehen. Derzeit befindet sich das Vakzin des europäischen Herstellers Valneva in der letzten Phase vor der möglichen Zulassung. Die wichtigsten Fakten im Überblick.