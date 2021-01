Fragen und Antworten : Vergabe der Impftermine startet am Montag

Vergabe der Impftermine startet am Montag

Schachteln mit dem vom Biotechnologieunternehmen «Moderna» entwickelten Impfstoff stehen in einem Kühlschrank in einem Impfzentrum der südfranzösischen Gemeinde. Foto: dpa/Daniel Cole

Düsseldorf Am Montag werden die ersten Impftermine für die Impfzentren vergeben. Zum ersten Mal geimpft werden soll dort aber erst am 8. Februar.

Am diesem Montag werden in Nordrhein-Westfalen die ersten Impftermine für die zu Hause lebenden über 80-Jährigen vergeben. In den 53 Impfzentren soll dann ab dem 8. Februar geimpft werden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Bevölkerungsgruppe aufgerufen, sich impfen zu lassen.