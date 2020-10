Bundesweite Regeln : Laschet für strengere Kontaktverbote, aber gegen Corona-Lockdown

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, spricht bei einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei zur Corona-Lage in dem Bundesland. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Laschet fordert einerseits eine Wiedereinführung eines strengeren bundesweiten Kontaktverbots, der Forderung nach einem einwöchigen Lockdown aus Reihen der CDU erteilt der NRW-Ministerpräsident allerdings eine Absage.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie die Wiedereinführung eines bundesweiten strengeren Kontaktverbots gefordert. „ Wenn Infektionszahlen steigen , müssen Schutzvorkehrungen verstärkt werden“, sagte Laschet am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Düsseldorf. Es müsse am Mittwoch eine starke Antwort der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin geben.

Deutschland sei in einer Phase, in der „wir eine effektive Corona-Bremse brauchen, nicht halbherzig, sondern konsequent mit einer klaren zeitlichen Begrenzung“. Der größtmögliche Gesundheitsschutz müsse ohne einen zweiten Lockdown sichergestellt werden.

Laschet: Absage für Lockdown-Vorschlag

Laschet hat dem Vorschlag von CDU-Vize Thomas Strobl nach einem einwöchigen Corona-Lockdown in Deutschland außerdem eine Absage erteilt. Es müsse vielmehr das Ziel sein, dass nicht - wie durch die einschneidenden Maßnahmen im März - erneut die Schüler, die Familien und das wirtschaftliche Leben die Leidtragenden seien, sagte er am Dienstag in Düsseldorf. „Ich glaube, ein kompletter Lockdown für wenige Tage hat all die Schäden (...) in potenzierter Weise. Und niemand kann garantieren, dass nach sieben Tagen die Lage besser ist“, sagte Laschet, der ebenfalls CDU-Vize ist.