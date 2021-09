Iserlohn : Betrüger erbeuten mit Corona-Masche fünfstellige Summe

Iserlohn Betrüger haben in Iserlohn einen 84-Jährigen um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Die Täter riefen bei dem Senior an und erzählten ihm unter Tränen von Corona-Infektionen.

Mit einer angeblichen Corona-Infektionen in der Familie haben unbekannte Betrüger in Iserlohn einen 84 Jahre alten Mann unter Druck gesetzt und um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen. Eine Frau habe bei dem Senior angerufen und unter Tränen behauptet, die gesamte Familie sei an der Pandemie erkrankt und brauche deshalb dringend Geld. Der 84-Jährige vermutete eine Angehörige am Telefon, wie die Polizei am Freitag mitteilte.