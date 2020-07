Weltweite Zahlen : Corona-Neuinfektionen: WHO meldet neuen Rekord

Genf Die Zahl der weltweiten Corona-Neuinfektionen ist auf ein Rekordniveau gestiegen, wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilt. Mehr als die Hälfte der neuen Fälle gehen auf drei Länder zurück.

Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie am Freitag. Insgesamt waren es 284.196 Fälle, wie die WHO am Freitagabend mitteilte.