Schulabschluss in NRW : Abischnitt trotz Corona-Einschränkungen wie im Vorjahr

Düsseldorf Die diesjährigen Abiturprüfungen werden Schüler, Lehrer und auch alle anderen wohl nicht so schnell vergessen. Das NRW-Schulministerium zieht nun eine Bilanz: Trotz der coronabedingten Einschränkungen hat sich der Schnitt nicht verschlechtert.

Nach dem Abschluss der Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen hat das NRW-Schulministerium eine positive Bilanz gezogen. „Die Abiturprüfungen 2020 sind trotz der Coronavirus-Pandemie reibungslos verlaufen“, erklärte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag. Die Durchschnittsnote an Gymnasien und Gesamtschulen liege mit einem Schnitt von 2,42 auf Vorjahresniveau (im Jahr 2019: 2,43). „Es war richtig, dass wir an den Abiturprüfungen festgehalten haben, um den Schülerinnen und Schülern einen vollwertigen Schulabschluss zu ermöglichen.“ Am Bonner Kardinal-Frings-Gymnasium konnte eine Schülerin sogar einen Schnitt von 0,79 erreichen.