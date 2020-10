Pandemische Lage : Corona-Reisewarnung für die ganze Türkei ab 9. November

Menschen schlendern vor der Kulisse der Süleymaniye-Moschee am Ufer des Bosporus entlang. Die Zahl der Corona-Fälle in der Türkei steigt weiter an. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Berlin Lange hatte die Türkei dafür gekämpft, dass die deutsche Reisewarnung für ihre Mittelmeerstrände aufgehoben wird. Jetzt wird eine im August beschlossene Ausnahmeregelungen aber schon wieder gekippt. Begründung: Die Türkei halte sich nicht an WHO-Vorgaben.

Eine seit Anfang August geltende Ausnahmeregelung für die vier beliebtesten türkischen Urlaubsregionen am Mittelmeer läuft dann aus, wie das Auswärtige Amt am Mittwoch in seinen Reisehinweisen im Internet mitteilte. Grund dafür ist, dass die Türkei nur noch Corona-Fälle an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet, in denen Infizierte Krankheitssymptome aufweisen. „Dies entspricht nicht den geltenden Richtlinien der WHO, da eine erhebliche Zahl von Infizierten (...) auf diese Weise nicht erfasst werden“, hieß es aus dem Ministerium.