Selbsttest, Antigen-Schnelltest, PCR-Test : Mein Corona-Test ist positiv - und jetzt?

Aktuelle Corona-Lage : Gebauer: Testsystem an Schulen in NRW ist nicht zusammengebrochen Das Corona-Testsystem an Schulen in NRW sei nach Darstellung der Landesregierung nicht zusammengebrochen. Die Inzidenz in Bonn ist erneut gestiegen. Aktuelle Entwicklungen rund um die Corona-Pandemie sowie Fallzahlen finden Sie im Liveblog.