Quote von 2,1 Prozent : Mehr als 1200 Reiserückkehrer an NRW-Flughäfen positiv getestet

Symbolbild. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf An den fünf Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück und Weeze sind bis Montag gut 65.000 Tests durchgeführt worden. 1241 von den bis dahin vorliegenden 58.475 Befunden waren positiv. Das entspricht einer Quote von 2,1 Prozent.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen sind bisher mehr als 1000 Reiserückkehrer positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das geht aus Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums sowie der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein und Westfalen-Lippe hervor. Insgesamt sind mit Stand Montag gut 65.000 Tests an den fünf Airports Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund, Münster/Osnabrück und Weeze vorgenommen worden. Von den bis dahin vorliegenden 58.475 Befunden waren 1241 positiv. Das entspricht 2,1 Prozent. 8406 Befunde zu abgegebenen Tests standen am Montag noch aus.

Allein am Flughafen Düsseldorf sind seit dem 24. Juli im neu geschaffenen Testzentrum für Reiserückkehrer beziehungsweise Einreisende aus ausländischen Risikogebieten fast 30.000 Menschen getestet worden, wie die KV Nordrhein am Mittwoch mitteilte. Hier waren von rund 22.900 vorliegenden Befunden 605 positiv gewesen. Das entspreche einer Quote von 2,6 Prozent. Aktuell seien am Flughafen Düsseldorf bis zu 40 Mitarbeiter täglich in zwei Schichten im Einsatz. Am Flughafen Weeze seien seit 3. August 490 Tests gemacht worden. Alle bisher vorliegenden 130 Befunde seien negativ.

Die KV Nordrhein betonte, es müsse sichergestellt sein, dass die Testkapazitäten der Labore ausreichen. „Es macht ja keinen Sinn, immer mehr Menschen zu testen, diese Tests aber nicht zügig auswerten zu können. Die Probleme in Bayern haben gezeigt, dass der gesamte Prozess reibungslos ablaufen muss, damit ein Nutzen für alle entsteht. Das ist in Nordrhein-Westfalen bisher der Fall“, sagte der KV-Vorstandsvorsitzende Frank Bergmann in einer Mitteilung.

Im Diagnosezentrum Köln/Bonn mit anderer Trägerschaft waren nach Ministeriumsangaben von rund 25.800 Befunden 333 beziehungsweise 1,3 Prozent positiv. Diese Zahlen enthalten einem Überblick zufolge allerdings auch Ergebnisse für Reisende vor dem 25. Juli.

Im Corona-Testzentrum am Flughafen Dortmund sind seit 25. Juli rund 10.000 Passagiere aus Risikogebieten auf das Coronavirus getestet worden, wie aus den Ministeriumsangaben hervorgeht. Von den 8772 Befunden waren 301 beziehungsweise 3,4 Prozent positiv. Im Testzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück, der seit 28. Juli in Betrieb ist, haben sich fast 1100 Passagiere aus Risikogebieten einem Corona-Test unterzogen, teilte die KV Westfalen-Lippe mit. Nur zwei Befunde waren den Ministeriumsangaben zufolge positiv. Das entspricht 0,2 Prozent.

(dpa)