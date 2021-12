Pandemie und Feiertage : Diese Corona-Regeln gelten an Weihnachten

An den Weihnachtsfeiertagen 2021 müssen wegen des Corona-Virus viele Regeln beachtet werden. Foto: dpa/Stefan Sauer

Bonn Weihnachten 2021 unter Corona-Bedingungen: Was ist an den Feiertagen erlaubt? Die Corona-Schutzverordnung in NRW regelt Treffen mit Geimpften und Ungeimpften, Gottesdienste und Weihnachtsfeiern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Wollschlaeger

Weihnachten 2021 steht weiter im Zeichen von Corona und Kontaktbeschränkungen. Familien, bei denen alle Mitglieder vollständig geimpft sind, müssen wohl nur wenige Einschränkungen beachten. Ein Überblick über die Regelungen, die aktuell gelten. Die Corona-Schutzverordnung NRW gilt aktuell nur bis zum 21. Dezember 2021. Änderungen bis Weihnachten sind also möglich.

Weihnachten 2021 und Corona: Private Feiern - was ist erlaubt?

Die Corona-Schutzverordnung in NRW beschränkt private Treffen. Die erste Frage, die im Familienkreis besprochen werden muss ist: Möchte an der Feier eine Person, die älter als 15 Jahre ist, teilnehmen, die nicht vollständig geimpft oder genesen ist? Trifft das zu, gibt es in NRW Regeln zu beachten. Die ungeimpfte Person darf nur Angehörige des eigenen und eines anderen Haushaltes treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Aus einem der beiden Haushalte dürfen nur zwei Personen an dem Treffen teilnehmen.

Für das Weihnachtsfest mit der Familie würde das bei einer Großfamilie bedeuten: Oma und Opa dürfen zu Besuch kommen, auch wenn der 16-jährige Enkel noch nicht vollständig geimpft ist. Das große Weihnachtsessen mit Tanten, Freunden und Nachbarn ist aber nicht erlaubt, wenn eine Person mitfeiert, die nicht vollständig geimpft ist. Ausnahmen gelten, wenn Personen auf Hilfe angewiesen sind. Sie sind in der Corona-Schutzverordnung genannt. Paare gelten als ein Haushalt, auch wenn sie nicht zusammen wohnen.

Weihnachten 2021 und Corona: Was gilt, wenn alle Familienmitglieder vollständig geimpft oder genesen sind?

Feiern mit Geimpften und Genesenen sind ebenfalls reglementiert in Nordrhein-Westfalen. Vollständig Geimpfte, Genesene und Schüler bis 16 Jahre können unbeschränkt miteinander feiern, solange die Inzidenz im jeweiligen Landkreis nicht drei Tage infolge über 350 liegt.

Welche Kreise das sind, gibt das NRW-Sozialministerium bekannt. Ab dem 7. Dezember sind dies die Stadt Köln, der Kreis Lippe, der Oberbergische Kreis und die Stadt Wuppertal, ab dem 8. Dezember auch der Kreis Herford. Wenn die Inzidenz dort fünf Tage in Folge unter 350 fällt, gelten auch dort wieder keine Beschränkungen für Geimpfte. In Bonn ist es noch nicht soweit (Stand 9. Dezember).

Erlaubt sind dort Treffen in privaten Räumen mit 50 geimpften Teilnehmern, im Freien mit 200 geimpften Teilnehmern und in Restaurants gilt keine Personenbegrenzung, wenn der Eintritt nach den 2G-Regeln kontrolliert wird. Eine große private Weihnachtsparty mit Freunden, Familie und Kollegen darf also auch in Hochinzidenzgebieten im Restaurant stattfinden. Wer den vollständigen Impfschutz nicht hat oder nicht genesen ist, darf nicht mitfeiern.

Weihnachten 2021 und Corona: Wo gilt die Maskenpflicht?

Mund- und Nasen sollten in der Weihnachtszeit immer dort bedeckt sein, wo in Innenräumen Menschen aufeinandertreffen oder im Außenbereich sehr viele Menschen zusammen sind. Das gilt auch für Geimpfte. Dabei gibt es viele Ausnahmen. Eine gilt für private Treffen in privaten Räumen. Daheim muss in der Regel keine Maske getragen werden. Dem gemieteten Weihnachtsmann gegenüber wäre das Tragen einer Maske aber auch in der eigenen Wohnung angemessen. Eine Ausnahme gilt für das gemeinsame Singen. Wenn beim „Oh du Fröhliche“ alle Mitsingenden vollständig geimpft oder genesen sind, dürfen die Masken abgesetzt werden.

Weihnachten 2021 und Corona: Welche Regeln gelten im Gottesdienst und in der Messe?

Das Land NRW verlangt von den Religionsgemeinschaften, dass sie eigene Regeln für ihre Gottesdienste und Messen aufstellen. Das Erzbistum Köln und die Evangelische Kirche im Rheinland informieren die Gemeinden über die möglichen Regelungen. Während die Evangelischen Gemeinden selbst entscheiden, ob sie die Gottesdienste nach 2G- oder 3G-Regelungen durchführen, rät das Erzbistum dazu, die Messen an Heilig Abend mit Kontrolle von 3G-Nachweisen zu feiern. In Rheinland-Pfalz ist das ohnehin vorgeschrieben. Teilweise können Gemeinden in ihren Kirchen auch Plätze mit besonders viel Abstand für Personen anbieten, die keinen Nachweis zeigen möchten.

Unterschiedlich handhaben die Religionsgemeinschaften auch die Maskenpflicht am Sitzplatz und während des Gesangs.

Weihnachten 2021 und Corona: Besuch in einem anderen Bundesland. Was geht?