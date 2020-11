Kostenpflichtiger Inhalt: Zwischenbericht von der klinischen Virusfront : Diese Auswirkungen kann die Pandemie auf die Psyche haben

Ausnahmezustand in der Pandemie kann sich belastend auf die Psyche auswirken. Foto: dpa/Sina Schuldt

Bonn Der nunmehr seit Monaten andauernde Ausnahmezustand in der Pandemie kann sich in mehrfacher Hinsicht belastend auf die Psyche auswirken. Angst kann sich in einer Depression zeigen. Besonders gefährdet sind Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Vorgeschichte.