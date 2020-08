Interaktive Karten : So breitet sich das Coronavirus in NRW aus

So breitet sich das Coronavirus in NRW aus

Bonn/Düsseldorf Ganz NRW ist vom Coronavirus betroffen. Täglich werden Neuinfektionen gemeldet, auch gibt es Todesfälle. Wir zeigen die aktuelle Entwicklung in den Städten und Kreisen in NRW und die Anzahl der bestätigten Infektionen.

In den Städten und Gemeinden in NRW breitet sich das Coronavirus weiter aus. Den aktuellen Stand über neue, bestätigte Infektionen vermeldet das NRW-Gesundheitsministerium, hier laufen die Berichte aller Gesundheitsämter vor Ort zusammen. In den folgenden Grafiken bilden wir diese offiziell vermeldeten Fallzahlen und die Entwicklung der Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen seit Anfang März aktuell ab. Die Daten werden zwei Mal am Tag aktualisiert.