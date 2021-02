Maximalhöhe missachtet : Transporter verkeilt sich in Waschanlage

Crimmitschau Im sächsischen Crimmitschau ist ein Transporter in einer Waschanlage steckengeblieben. Der Sachschaden liegt wohl im fünfstelligen Bereich.

Ein Transporterfahrer hat in einer Waschanlage in Crimmitschau (Sachsen) die Erfahrung gemacht, dass man Angaben zur Maximalhöhe besser nicht missachten sollte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der 43-Jährige am Montag in die Anlage, die für Fahrzeuge bis 2,40 Meter Höhe zugelassen ist. Der Transporter sei aber wesentlich höher gewesen. Als das Waschprogramm startete, sei das Dach des Kleintransporters eingedrückt worden. Das stark beschädigte Fahrzeug verkeilte sich in der Anlage. Laut Polizei war der Sachschaden noch nicht genau beziffert, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen.