Zum Geburtstag des Kultgerichts Die Currywurst wird 75 - Eine kulinarische Zeitreise

Wurst, Sauce und Pommes - das schmeckte auch den Bürgern im Arbeiter- und Bauernstaat. 1960 kredenzte „Konnopke's Imbiß“ in Ost-Berlin die erste Currywurst in der DDR. Der Imbiss befindet sich heute noch in Familienbesitz, inzwischen in vierter Generation, wie Linda Konnopke stolz vermerkt. Was, bitte, macht denn nun eine gute Currywurst aus? Der Geschmack, die Zusammensetzung der Rohstoffe, die Verarbeitung „und in unserem Fall das Flair der Großstadt.“