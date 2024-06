Gedenken an D-Day Frankreich kontrolliert Pässe britischer Fallschirmspringer

Bei den Gedenkfeiern zum D-Day in der Normandie hat es für Fallschirmspringer der britischen Luftwaffe in Nordfrankreich einen kuriosen Empfang gegeben. Nach der Landung auf einer Wiese in Sannerville bei Caen erwartete der französische Zoll die Soldaten für eine Passkontrolle. Ein Video der Zeitung „Ouest-France“ zeigte die mit schweren Rücksäcken bepackten Fallschirmspringer am Mittwoch auf dem Weg zu den an Klapptischen mitten auf dem Feld wartenden französischen Beamten. „Sie waren im Voraus informiert, so dass es keine Überraschungen gab“, sagte der Abteilungsleiter des regionalen Zollamts, Jonathan Monti, der Zeitung.