Monarchie Dänische Königin Margrethe II. kündigt Abdankung an

In ihrer alljährlichen, stets von den Dänen aufmerksam verfolgten Silvesteransprache ging Königin Margrethe auf ihre diesjährige Rückenoperation ein. Die OP sei dank des Gesundheitspersonals gut verlaufen, habe sie aber zum Nachdenken über ihre Zukunft als Königin gebracht. Sie werde den Thron ihrem Sohn, Kronprinz Frederik, überlassen. An diesem Abend wolle sie vor allem Danke sagen - für die Wärme und Unterstützung, die ihr all die Jahre entgegengebracht worden seien, so die Monarchin.