In Doku-Film : Dänischer Erfinder Madsen gesteht Mord an Journalistin in U-Boot

Dänischer Erfinder Madsen gesteht Mord an Journalistin in U-Boot

In Doku-Film

Kopenhagen Während des gesamten Verfahrens bestritt er die Tat, nun hat er sie gestanden - in einem Dokumentarfilm. Der verurteilte Erfinder Peter Madsen gab zu, die Journalistin Kim Wall ermordet zu haben.

Der wegen der Ermordung der schwedischen Journalistin Kim Wall zu lebenslanger Haft verurteilte dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen hat die Tat gestanden. In einer am Mittwoch ausgestrahlten Dokumentation antwortete der 49-Jährige am Telefon auf die Frage, ob er die junge Frau im August 2017 getötet habe, mit "Ja". "Es gibt nur einen Schuldigen, und das bin ich", fügte er hinzu, nachdem er während des gesamten Verfahrens die Tat bestritten hatte.