Fall aus dem Kreis Euskirchen Mann isst selbst gebackene Plätzchen - und landet im Krankenhaus

Der Genuss von selbst gebackenen Plätzchen hat in Dahlem im Kreis Euskirchen für einen 23-jährigen Mann im Krankenhaus geendet. Er habe die Plätzchen in der Nacht zum Samstag gemeinsam mit zwei Freunden im Alter von 20 und 22 Jahren gebacken, gab die Polizei Euskirchen am Sonntag bekannt.