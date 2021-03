Reisewarnung für Balearen aufgehoben : Das erwartet deutsche Urlauber auf Mallorca

Foto: dpa/Clara Margais

Palma de Mallorca Ab Sonntag gilt Mallorca nicht mehr als Risikogebiet. Seit der Entscheidung des Robert-Koch-Instituts überschlagen sich die Reiseveranstalter mit Schnäppchen-Angeboten - und das bereits für die Osterferien. Was Mallorca-Urlauber jetzt wissen müssen.

In den Osterferien ab nach Malle: Was lange Zeit für viele nur ein Wunschtraum war, wird jetzt möglich. Ab Sonntag fällt für Mallorca die Quarantänepflicht bei Rückkehr weg. Das Robert-Koch-Institut stuft die beliebte Ferieninsel nicht mehr als Risikogebiet ein. Damit entfällt für Mallorca-Urlauber nun auch die Verpflichtung, bei der Rückreise in Deutschland einen negativen PCR-Test vorzuweisen. Wer jedoch nach Mallorca aus Deutschland reisen will, muss auch weiterhin ein negatives Ergebnis eines vor dem Abflug gemachten PCR-Tests vorlegen. Schnelltests (Antigentests) reichen nicht aus. Der Test darf zum Moment der Einreise nicht älter als 72 Stunden sein. Zudem muss ein Einreiseformular ausgefüllt werden.

Viele Reiseveranstalter reagierten unmittelbar nach der Entscheidung des RKI, Mallorca von der Liste der Risikogebiete zu streichen: „In den letzten Tagen war die Sehnsucht nach Inselurlaub förmlich mit den Händen zu greifen. Den Osterferien auf Mallorca steht nun nichts mehr im Wege und dementsprechend haben sich unsere Teams vorbereitet, unseren Gästen eine entspannte Zeit am Mittelmeer zu ermöglichen“, sagte beispielsweise Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von Tui Deutschland. Der Touristikkonzern erwartet nun einen sprunghaften Anstieg von Last-Minute-Buchungen zu Ostern und bietet beispielsweise eine Woche im Vier-Sterne-Hotel an der Playa de Palma schon ab 349 Euro pro Person im Doppelzimmer - inklusive Halbpension und Flug. Mallorca zählt bei Tui traditionell zu den beliebtesten Reisezielen über die Feiertage.

Erste Flüge der Konzern-Airline Tuifly werden schon ab dem 21. März angeboten und damit früher als eigentlich geplant. Die ersten Flieger starten ab Düsseldorf, Frankfurt und Hannover gen Mallorca.

Um seinen Kunden den Mallorca-Urlaub schon zu Ostern besonders schmackhaft zu machen, will der Reisekonzern DER Touristik für Reisende, die vom 16. bis 22. März 2021 eine Flugpauschalreise nach Mallorca im Reisezeitraum 27. März bis 30. April 2021 bei den konzerneigenen Veranstaltern Dertour, ITS und Jahn Reisen buchen, die Kosten für die erforderlichen Tests übernehmen - ein offizielles Testzertifikat inklusive, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt sind bei den Veranstaltern des Reisekonzerns knapp 400 Hotels auf der Lieblingsinsel der Deutschen buchbar. Zehn Nächte im Doppelzimmer mit Frühstück, Flug und Transfer im Hotel der gehobenen Mittelklasse in der Bucht von Alcudia bietet der Konzern pro Person ab 429 Euro an.

Mit einen Preisrabatt versucht FTI Mallorca-Urlauber zu ködern: Kunden, die bis Montag bei dem Reiseveranstalter einen Mallorca-Trip oder einen Hotel-Aufenthalt auf Mallorca buchen, erhalten 100 Euro Ermäßigung bei einem Reisepreis ab 1.000 Euro. FTI bietet nach eigenen Angaben auf Mallorca rund 500 Unterkünfte und will die Hotels so schnell wie möglich öffnen. Man rechne damit, dass bis Mai fast alle Unterkünfte, die der Konzern im Angebot hat, geöffnet sein werden.

Die Reaktionen auf Mallorca zur Aufhebung der Reisewarnung wurde fielen derweil übrigens recht unterschiedlich aus. Während vor allem Hotelieres und andere Tourismusunternehmen die Entscheidung aus Deutschland begrüßten, gab es auch kritische Stimmen: „Es ist nicht an der Zeit für Reisen. Wir müssen auf eine bessere Sommersaison hinarbeiten und in beiden Ländern eine Zero-Covid-Strategie fahren“, sagte etwa der Arzt und Epidemiologe Joan Carles March der Mallorca Zeitung. “Die Corona-Zahlen haben das nun zugelassen, wir haben sehr gute Werte. Wichtig ist nun aber auch, diese Zahlen beizubehalten. Wir müssen die Dynamik beibehalten“, zitierte die Zeitung Isabel Vidal, Präsidentin der Hoteliersvereinigung der Playa de Palma.

Was passiert, wenn Mallorca plötzlich wieder Risikogebiet wird?

Doch was passiert, wenn auch auf Mallorca die Zahl der Corona-Fälle wieder steigen sollte? „Sollte es zu neuen Reisewarnungen kommen, ist kostenloses Stornieren sowieso erlaubt“, heißt es dazu von Tui. Außerdem bietet der Tourismusriese - ähnlich wie andere Reisekonzerne auch - Flex-Tarife an. Für einen Aufschlag bei der Buchung kann eine Reise dann bis 14 Tage vor Anreise auch ohne Reisewarnung kostenlos umgebucht oder storniert werden. Zudem sei bei allen Reisen ein kostenloser Covid-Protect-Reiseschutz automatisch inkludiert, heißt es von Tui.

Wer von NRW aus anreist, konnte auch schon bislang seine Qurantäne nach der Rückkehr aus Gebieten mit einer einfachen Reisewarnung - und dazu zählte bisher auch Mallorca - verkürzen, indem er innerhalb von 24 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegte. Diese Regelung dürfte auch dann greifen, falls Mallorca wieder hochgestuft werden sollte.

Das erwartet Urlauber auf Mallorca

Pünktlich zur Aufhebung der Reisewarnung wurden auch die Corona-Restriktionen auf Mallorca erneut gelockert. So dürfen ab Montag Bars und Restaurants auch ihre Innenräume – zunächst begrenzt auf maximal 30 Prozent der sonst üblichen Auslastung – öffnen. Die Außenterrassen sind bereits seit einigen Tagen wieder bis zur weiterhin geltenden Sperrstunde um 17 Uhr geöffnet. Frühstücken, Kaffeetrinken und ein gemütliches Mittagessen sind also im Strand-Restaurant oder in der Altstadt von Palma möglich. Hotelgäste können das Abendessen natürlich auch im Hotelrestaurant zu sich nehmen, nicht aber in einem anderen Restaurant. Zwischen 17 und 22 Uhr dürfen die Restaurants aber Essen zum Mitnehmen verkaufen oder ausliefern.

Um 22 Uhr müssen die Menschen dann generell wieder Zuhause sein, dann gilt bis 6 Uhr in der Früh eine Ausgangssperre. Treffen mit Freunden und Bekannten sind streng begrenzt, vor allem in den beiden Osterwochen. Dann sind Zusammenkünfte in privaten Innenräumen sogar ganz verboten.

Bierkönig, Megpark & Co. bleiben geschlossen

Wer die Strände Mallorcas genießen will, sollte dies tagsüber tun, denn abends werden sie gesperrt. Treffen dürfen sich am Strand generell maximal sechs Personen aus zwei Haushalten. Dabei muss wie überall auf der Insel auch aber eine Maske getragen werden. Und wer über Ostern zum Partymachen nach Mallorca kommen will, sollte wissen, dass Clubs und Diskotheken wie der Bierkönig oder der Megapark weiterhin geschlossen bleiben müssen. Auch größere Zusammenkünfte etwa am Strand sind wie beschrieben verboten. Zumindest Kinos und Theater dürfen aber mit Auflagen öffnen.