Erkrankungen von Kate und Charles III. Das fragile Königshaus

Er sei frustriert über die Geschwindigkeit seiner Genesung. Deshalb dränge König Charles III. seine Ärzte voller Ungeduld dazu, schneller wieder arbeiten zu dürfen. So beschrieb Peter Phillips, der Sohn von Prinzessin Anne, den aktuellen Gemütszustand des als pflichtbewusst geltenden Monarchen. Am Dienstag kündigte der 75-Jährige dann seine Teilnahme beim Ostergottesdienst am Sonntag in der St. George‘s Chapel auf Schloss Windsor an.