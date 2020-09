Beratungsstellen in NRW : Das Geld wird bei vielen Bürgern knapp

Düsseldorf Beratungsstellen verzeichnen einen steigenden Andrang. Grund dafür sind anhaltende Einkommensverluste in der Corona-Krise.

Wer zu Beginn der Pandemie einen Termin bei den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen ausmachte, hatte rückblickend fast banale Probleme. Es ging um Fragen wie stornierte Urlaubsreisen oder abgesagte Veranstaltungen. In den vergangenen Wochen habe die Zahl der Beratungen bei ernsten finanziellen Problemen aber „besorgniserregend“ zugenommen, sagt Wolfgang Schuldzinski, Vorstand der Verbraucherzentrale NRW.

Die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale sind nicht die einzigen, die die zunehmende finanzielle Not vieler Menschen erleben. Auch wenn die Zahl der Kurzarbeiter und saisonbereinigt die der Arbeitslosen im Juli zurückgegangen sind, gehen die Geldprobleme vieler nicht einfach weg. Zudem sind einige staatliche Hilfen bereits ausgelaufen. So kann Mietern seit dem 1. Juli wieder gekündigt werden, wenn sie Zahlungsrückstände nicht begleichen können.

Beim Deutschen Mieterbund drehten sich aktuell rund zehn Prozent der Beratungen um das Thema Corona und Miete, sagt Pressesprecherin Jutta Hartmann dem Evangelischen Pressedienst (epd). Das entspreche etwa 10.000 Beratungen pro Monat. In den Gesprächen gehe es oft um pandemiebedingte Zahlungsschwierigkeiten. „Die Miete ist in vielen Großstädten und Ballungszentren sehr hoch, so dass sich bereits ein geringerer Einkommensverlust gravierend auswirkt“, sagt Hartmann. Viele Menschen seien nach wie vor in Kurzarbeit oder litten unter Einkommenseinbußen. „Die Probleme werden sich daher sicher in den kommenden Monaten verschärfen.“