Glosse zur Digitalisierung Das Grundrecht aufs nichtdigitale Leben

Klar, all das ist bequem (manchmal zumindest). „Den damit einhergehenden Freiheitsentzug sollte man aber nicht unterschätzen“, findet sogar die „FAZ“ und urteilt: „Die Forderung hat einiges für sich.“ Wer die Petition also unterschreiben will: www.digitalcourage.de. Oder per Post an Digitalcourage, Marktstraße 18, 33602 Bielefeld. Falls Sie ohne Zwangsphone noch an eine Briefmarke kommen.