Wichtige Nachrichten : Das Jahr 2020 in 100 Eilmeldungen

Berlin Die Zahl der dpa-Eilmeldungen ist 2020 erneut deutlich gestiegen. Bis Ende Dezember sendete die Deutsche Presse-Agentur in ihrem Basisdienst knapp 1500 Kurzinformationen der - nach der Blitzmeldung - zweithöchsten Priorität. Das sind etwa 360 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Einzelperson mit den häufigsten Eil-Erwähnungen ist in diesem Jahr Angela Merkel: In rund 120 dpa-Eil-Meldungen tauchte der Name der Bundeskanzlerin auf. Auch das hat natürlich mit Corona und den vielen Beratungen und Beschlüssen zu tun, an denen die Bundesregierung beteiligt war. Mit großem Abstand nur auf Platz 2 landete diesmal mit nur halb so vielen Erwähnungen US-Präsident Donald Trump.