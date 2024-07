Glosse zu europäischer Studie Das macht Männer mit Vollbärten so besonders

Ein richtiger (räuberischer) Seemann trägt Bart. Das hat den deutschen Chorleiter und Komponisten Gottfried Wolters 1951 zu unsterblichen Liedzeilen inspiriert: „Alle die mit uns auf Kaperfahrt fahren / Müssen Männer mit Bärten sein.“ Also Typen wie Jan und Hein und Klaas und Pit: „Die haben Bärte, die haben Bärte / Jan und Hein und Klaas und Pit / Die haben Bärte, die fahren mit.“ Nun qualifiziert die Gesichtsbehaarung offenbar nicht nur für Wolters’ für die Teilnahme an unter anderem von der Band Santiano besungene Kaperfahrten. Wie eine Studie der Universitäten Kattowitz in Polen und Padua in Italien nahelegt, spiegeln Bärte auch Persönlichkeit.