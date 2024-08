Umweltkatastrophe in der Türkei Das Marmarameer kippt um

Hübsch kann es aussehen, wenn die Schiffe auf dem Bosporus weiße Schleier durch das blaue Wasser ziehen. Anwohner in Istanbul sehen die Geisterspuren im Meer mit Sorge: So kündigte sich vor drei Jahren die Schleimseuche im Marmarameer an, die wochenlang Häfen und Küsten verklebte und maritimes Leben erstickte. Nie wieder, versprach die türkische Regierung damals und kündigte einen Rettungsplan für das verdreckte Meer an. Doch in diesem Sommer tauchten die Schleier wieder auf, und Meeresbiologen schlagen jetzt Alarm. Nichts habe sich gebessert, warnen die Wissenschaftler, und dem Marmarameer drohe nun die „Katastrophe“: Das Binnenmeer kippt um.