Finale der Kochsendung Dieser Bonner hat das „Perfekte Dinner“ gewonnen

Fünf Hobbyköche aus Bonn und der Region haben in dieser Woche bei der Vox-Sendung „Das Perfekte Dinner“ jeweils ein Drei-Gänge-Menü serviert. Von ihren Mit-Kandidaten wurden sie dafür mit bis zu zehn Punkten bewertet. In der letzten Folge, die am Freitagabend ausgestrahlt wurde, kochte Marc Defosse auf dem Hardtberg für seine Gäste. Der Bonner, dessen Vater aus der Normandie stammt, servierte vor der Kamera ein Menü aus französischen Spezialitäten. Dabei kamen ein Süßkartoffel-Auflauf mit Jakobsmuscheln, Seeteufelfilet in Serrano-Schinken und französische Apfel-Krapfen auf den Tisch.