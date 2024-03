Offizielles Souvenir aus dem Saarland Das „Saarvenir“ wird nicht mehr produziert

„Wer seine Lieben beim Aufbruch zu einer Reise sieht, mag vielleicht den Impuls verspüren, sie um ein Mitbringsel zu bitten, sollte vorher aber fragen, ob es vielleicht ins Saarland geht. Dieser Landstrich ist etwas Besonderes, was auch an den Andenken zu erkennen ist, die es dort zu erwerben gibt. Das sind zum Beispiel Birkenbrettchen in der Form des Bundeslandes, das wahlweise mit einer Halterung für eine Maggiflasche, eine Lyoner Wurst und einen Becher ausgeliefert wird. Dann gibt es einen Ausstecher für Kekse in der Form des Saarlandes und es gibt ein Werkzeug aus Metall in der Silhouette des Saarlandes mit sage und schreibe elf Funktionen. Es gibt Eiskratzer in der Silhouette des Saarlandes und den obligatorischen Einkaufschip. Außerdem für alle, die keine Landkarten mögen, noch einen Vakuum Weinverschluss, der auch bei Champagnerflaschen seinen Dienst tut. Ach ja, eine Seife in der Form des Saarlandes ist auch noch im Angebot und eine Pfanne für Lyoner Wurst.