Auflösung : Das sind die Gewinner des GA-Osterrätsels

Bonn Mehr als 1200 Teilnehmer haben am GA-Osterrätsel teilgenommen und alle Quizfragen richtig beantwortet. Drei von ihnen haben nun besonderen Grund zur Freude.

Ostermorgen in einem kleinen sizilianischen Dorf; ein Bauer und ein Fuhrmann geraten aneinander, wegen einer Frau natürlich. Welche Oper ist hier kurz beschrieben? Richtige Antwort: Cavalleria rusticana. Unser Autor Ulrich Bumann hatte sich 25 Fragen dieser Art für ein Osterrätsel ausgedacht. 25 Fragen mit ziemlich kniffeligen Fragen verteilten sich auf die gesamte Wochenendausgabe des GA. Online sind sie in einem großen Quiz gebündelt. Und beim Ei mit der Nummer 9 ging es um die Oper von Pietro Mascagni. Die richtige Antwort war mit einem D markiert, und dieser Buchstabe führte zum Lösungswort: „Gesund und stärkend ist das Ei“. Eine Weisheit, die auf Wilhelm Busch zurückgeht.

Die Losfee hat mit verbundenen Augen in die Trommel gegriffen und die Gewinner der drei attraktiven Preise gezogen. Der erste Preis geht an: Doris Hinz aus Sankt Augustin. Die GA-Leserin verbringt mit Familie oder Freunden ein paar erholsame Ferientage in Kärnten in einem großen Alpe-Maritima-Appartement direkt am Ossiacher See.