Freizeitaktivität Das verbirgt sich hinter Hobby Horsing

Während nun aber einerseits etwa bei Bundesjugendspielen der Leistungsgedanke in Misskredit geraten ist, galoppiert das Hobby Horsing aus der verspielten Trend-Ecke in Richtung Leistungsschau: Am Wochenende finden in Frankfurt die ersten deutschen Meisterschaften im Hobby Horsing statt, ausgerichtet vom Deutschen Hobby Horsing Verband. Rund 280 Teilnehmende sind am Start – und setzen dabei hoffentlich auf das richtige Pferd.