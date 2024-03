Kommentar zum royalen Familienfoto Das Verhalten des Palastes ist einfach nur peinlich

Das Familienfoto von Prinzessin Catherine mit ihren Kindern sollte die Gemüter in Großbritannien endlich beruhigen, doch das Gegenteil ist eingetreten. Schnell zweifelten Nutzer in den sozialen Medien das Foto an, dann zogen es zahlreiche Bildagenturen zurück. Es ist rätselhaft, wie dem PR-Team des Kensington-Palastes ein solch fataler Fehler unterlaufen konnte. Noch unfassbarer ist jedoch, dass die Prinzessin in einem Statement nahelegte, das Foto selbst bearbeitet zu haben.