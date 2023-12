Gesellschaft Das „Wort des Jahres 2023“ lautet „Krisenmodus“

Das „Wort des Jahres“ 2023 lautet „Krisenmodus“. Auf den beiden folgenden Plätzen der Zehnerliste landeten „Antisemitismus“ und „leseunfähig“, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Eine Jury wählte Wörter des Jahres aus, die in der öffentlichen Diskussion dominant waren und damit 2023 wesentlich geprägt haben. „Die Liste spiegelt die Realität wider, und die Realität ist derzeit ziemlich düster“, sagte die GfdS-Geschäftsführerin Andrea Ewels.